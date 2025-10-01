Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas u Vladi Srbije ugovore sa predstavnicima Banke Poštanska štedionica i Razvojnom agencijom Srbije (RAS) za potrebe realizacije Programa subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtnih sredstava.

Istakla je da je cilj da se omoguće što povoljnija sredstva ka malim, srednjim preduzećima i preduzetnicama da razviju svoje poslovanje.

Dodala je da su već od danas mogu podneti zahtevi u svih 270 filijala i ekspozitura Banke Poštanske štedionice širom Srbije za dobijanje sredstava iz ovog programa.

Ugovor su potpisali ministarka Mesarović sa predsednikom Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Bojanom Kekićem, direktorom Banke Poštanska štedionica Milenkom Jankovićem i direktorkom Sektora za podršku MSP u Razvojnoj agenciji Srbije Jelenom Cvijanović.