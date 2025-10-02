Večeras analiziramo talas protesta i političkih tenzija širom sveta. Od Maroka i Madagaskara, gde Generacija Z izlazi na ulice zbog socijalnih politika, preko Kašmira, Grčke i Italije, protestni pokreti pokazuju koliko su društvene nejednakosti i političke odluke podstakle globalni nemir.

Na Bliskom istoku izraelska mornarica presrela je flotilu aktivista, postavlja se pitanje da li je reč o pokušaju humanitarne pomoći ili sukobu s pomorskom blokadom Gaze? Đorđa Meloni, Pedro Sančez i irski zvaničnik Majkl Martin imaju različito gledanje na ovaj događaj. Istovremeno, u Italiji rastu protesti protiv rata u Gazi, čime se dodatno komplikuje politička scena u Evropi.