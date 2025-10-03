Slušaj vest

Kurir televizija je, prema podacima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 2. oktobra bila najgledanija kolažna kablovska televizija na totalu i u ciljnoj grupi (gledaoci starosti od 18 do 49 godina).

Ponosni smo na postignute rezulatate. Dosadašnji program učinio nas je prvima, a ono što sledi, zasigurno će nam dodatno učvrstiti poziciju. Budite i dalje uz nas.