PLODOVI POSVEĆENOG RADA SU TU – Kurir televizija je treći dan zaredom najgledanija kolažna kablovska televizija
Kurir televizija je, prema podacima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 2. oktobra bila najgledanija kolažna kablovska televizija na totalu i u ciljnoj grupi (gledaoci starosti od 18 do 49 godina).
Ponosni smo na postignute rezulatate. Dosadašnji program učinio nas je prvima, a ono što sledi, zasigurno će nam dodatno učvrstiti poziciju. Budite i dalje uz nas.
Hvala na poverenju! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.
