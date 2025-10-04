„Dok je sveta i veka, biće i književnosti“- Aleksandar Jerkov gost “Crvenog kartona”, večeras u 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, je Aleksandar Jerkov, profesor književnosti 20. veka i direktor Univerzitetske biblioteke u Beogradu.
Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:
• Antologije srpske proze i njihova važnost
• Antologija kao duh epohe, a ne samo ličnog ukusa autora
• Poređenje gosta sa Ljubišom Jeremićem i Vojom Mihićem
• Problem nedostatka novih antologija
• Goran Petrović i velika imena srpske književnosti
• Značaj Andrića, Crnjanskog, Njegoša i o bogatstvu srpske književnosti kroz vekove
• Ključna uloga književnosti u formiranju jezika, kritičkog mišljenja i kulturnog identiteta
• Uticaj tehnologije, veštačke inteligencije i „produkcionizma“ i epoha masovne proizvodnje tekstova
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras u ponoć na Kurir televiziji.