Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, je Aleksandar Jerkov, profesor književnosti 20. veka i direktor Univerzitetske biblioteke u Beogradu.

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

• Antologije srpske proze i njihova važnost

• Antologija kao duh epohe, a ne samo ličnog ukusa autora

• Poređenje gosta sa Ljubišom Jeremićem i Vojom Mihićem

• Problem nedostatka novih antologija

• Goran Petrović i velika imena srpske književnosti

• Značaj Andrića, Crnjanskog, Njegoša i o bogatstvu srpske književnosti kroz vekove

• Ključna uloga književnosti u formiranju jezika, kritičkog mišljenja i kulturnog identiteta

• Uticaj tehnologije, veštačke inteligencije i „produkcionizma“ i epoha masovne proizvodnje tekstova

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!