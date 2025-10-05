Slušaj vest

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon, predstavio je danas na Expo paviljonu u Osaki srpski virtualni muzej “Nasleđe Srbije” koji već nekoliko meseci privlači veliki broj japanskih posetilaca. Gujon je takođe prisustvovao takmičenju u znanju srpskog jezika za Japance.

"Promocija srpske kulture kroz moderne tehnologije i na različitim jezicima važan je cilj naše Kancelarije. Virtualni muzej koji smo napravili omogućava upoznavanje sa srpskom kulturom kroz interaktivno iskustvo od Vinčanske kulture, preko srednjovekovnih manastira, do izuzetnih otkrića srpskih naučnika poput Nikole Tesle ili modernih dostignuća. Ovaj projekat, koji je prilagođen japanskoj publici, izaziva veliko interesovanje jer na inovativan način prikazuje”, rekao je Gujon.

Arno Gujon u srpskom paviljonu u Osaki Foto: KJKD

On je takođe prisustvovao takmičenju u znanju srpskog jezika za Japance i razgovarao sa profesorima i učenicima iz Osake, Tokija i Kjota.

“Meka moć svake države ide preko promocije svog jezika. Srpski možda nije najpopularniji u svetu ali se govori na svim kontinentima pa i ovde u Japanu. Posle Pariza gde smo promovisali 100 godina srbistike u Francuskoj, izuzetno mi je drago što sam mogao da razgovaram na srpskom sa Japancima i da im prenesem svoje iskustvo i motivaciju", zaključio je Gujon.

1/10 Vidi galeriju Srpski paviljon u Osaki - veliko interesovanje Foto: KJKD