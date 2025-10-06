Tokom 11 meseci izvršen je udruženi udar na državu i njene institucije. Opasnost je pretila iz samog sistema koji je imao zadatak da sam sebe detonira, reorganizuje i uspostavi drugačiju vrstu funckionisanja nakon ekspolozije. Maestralno se manipulisalo sa javnim mnjenjem, blokiralo se obrazovanje, izvršioci naloga su ispunjavali svoje političke interese, zloupotrebili pozicije i direktno doprineli ugrožavanju države.

Predsednik Srbije je u svojoj ispovesti otkiro samo vrh ledenog brega, vešto izbegavajući da imenuje ljude iz policije i službe bezbednosti koji su učestvovali u pokušaju razaranja zemlje. Vučić je izneo tvrdnju da je postojao plan državnog udara i da su mnogi ključni mehanizmi države bili pod udarom od pravosuđa, preko policije, do medija. Iznete su optužbe da su medijski prostori, posebno RTS, odigrali ulogu u stvaranju „novih realnosti“ da su u vrednosne obrasce i teme uvodili kontinuirane proteste, blokade i dramatizaciju, a ne izveštavali kao nezavisni posmatrači.

Ko su akteri i motivi u planiranoj „obojenoj revoluciji“ i koliko je država bila ranjiva?

Zašto snimci pre pada nadstrešnice nisu odmah prezentovani javnosti?

Kako medijsko oblikovanje narativa utiče na percepciju političkih događaja u Srbiji?

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku

Milan Petričković, profesor na FPN