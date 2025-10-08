Nije prvi put da bivša nemačka kancelarka daje izjave koje se tiču ruske agresije na Ukrajinu, a koje uzdrmaju i istok i zapad.

Merkel je izjavila da su neke baltičke države i Poljska ometale pokušaje Evropske unije da vodi jedinstvene pregovore s Rusijom i da su time posredno doprinele eskalaciji konflikta.

Ovim je uzburkala Evropu, razljutila Ukrajince, ali i amnestirala Vladimira Putina.

Zašto? Da li se time vrši revizija istorije? Da li se time otkriva nova istina?

Gosti Usijanja:

Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku

Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu

Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig