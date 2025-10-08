Vesti
ŠOK IZJAVA ANGELE MERKEL O RATU U UKRAJINI: Amnestira Putina, okrivljuje baltičke zemlje i Poljsku – da li bivša nemačka kancelarka vrši reviziju istorije
Nije prvi put da bivša nemačka kancelarka daje izjave koje se tiču ruske agresije na Ukrajinu, a koje uzdrmaju i istok i zapad.
Merkel je izjavila da su neke baltičke države i Poljska ometale pokušaje Evropske unije da vodi jedinstvene pregovore s Rusijom i da su time posredno doprinele eskalaciji konflikta.
Ovim je uzburkala Evropu, razljutila Ukrajince, ali i amnestirala Vladimira Putina.
Zašto? Da li se time vrši revizija istorije? Da li se time otkriva nova istina?
Gosti Usijanja:
Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku
Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu
Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig