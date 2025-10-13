Slušaj vest

Svedoci smo geopolitičkog raskršća. Vrtlog podela i konflikata ubrzano prodire u sve države, i istoka i zapada, i velikih i malih. Globalna turbulentna vremena čine da svaki potez može biti i pogrešan i pravi, a digitalno doba da svaka vest može biti tumačena na svoj način uprkos istini.

Svi bi hteli svoj uticaj i svoju verziju. U možda najdelikatnijem, političkom i bezbednosnom, vremenu novije istorije, Srbija hrabro ne da na sebe i svoj narod. Manevriše između tuđih ambicija, sopstvenog dostojanstva i nacionalnog interesa. Manevriše da dokaže ispravnost i bori se za tačnost.

Vesti su nekada značile istinu i samo istinu. Danas smo na poligonu prepunom dezinformacija, antikampanja i pritisaka na politiku i društvo.

O svemu ovome u Usijanju govore:

Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Republike Srbije

Ljiljana Smajlović, novinarka

Aleksandar Apostolovski, novinar