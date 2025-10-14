Nakon lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, u kojima su četiri opštine severno od Ibra vraćene u demokratski poredak, jasno je da su Srbi su u političkom smislu postali još snažnija realnost i činilac koji ne može da zaobiđe nijedna centralna vlast u Prištini. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije u Prištini, Srpska lista ostvarila je ubedljivu pobedu u devet od deset opština sa srpskom većinom. U Klokotu će se održati drugi krug, jer kandidat Srpske liste nije prešao prag od 50 %. Ukupna izlaznost iznosila je 40,1 %, dok je u srpskim sredinama bila znatno viša. Međutim izazovi ostaju: od odnosa Beograda i Prištine do potencijala za dugoročnu stabilnost i legitimnost vlasti u tim sredinama.

Večeras ćemo analizirati ključne implikacije ovih rezultata, ali i otvoriti pitanja:

Koji su mogući izazovi u suživotu vlasti na lokalnom nivou — da li će sporovi nadležnosti i političke tenzije biti prevaziđeni?

Da li ovi izbori otvaraju novu paradigmu političkog uključivanja Srba na Kosovu, ili je reč o privremenom uspehu koji zavisi od spoljne podrške i institucionalnih garancija?

Da li su ovi izbori kraj režima Aljbina Kurtija i ko će dobiti podršku američke admnistracije?