DOLAZAK URSULE FON DER LAJEN U BEOGRAD – Afirmacija evropskog puta Srbije
Pre skoro 19 godina Srbija je odlučila da krene evropskim putem. I dalje – putujemo.
Uprkos napretku i nizu otvorenih poglavlja, a zatim i klastera, situacija se umnogome zakomplikovala usled rata u Ukrajini i ruske agresije, što je stvorilo dodatne barijere na evropskom putu.
Ipak, ti izazovi nisu učinili da se evropski kurs promeni, a dolazak predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u Srbiju pokazuje da ni Evropska unija nije promenila svoju politiku proširenja prema Srbiji. To pokazuje i predviđeni plan rasta za Srbiju od oko 1,58 milijardi evra, kroz grantove i kredite, uz ispunjenje traženih reformi.
O glavnim porukama posle ove važne posete i evropskom putu Srbije govorimo u Usijanju.
Gosti su:
dr Rajko Petrović, politikolog sa Instituta za evropske studije
Milan Antonijević, pravnik
Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu
Urednica i voditeljka: Silvija Slamnig