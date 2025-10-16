Slušaj vest

Koliko puta vas je naježila priča o zločinu koji zvuči, najblaže rečeno, filmski? Koliko puta ste poželeli da zavirite iza zavesa tajni i otkrijete kako funkcioniše najmračnije podzemlje Balkana? Ako želite da dobijete uvid u kriminalne mreže koje su oblikovale region, stiže ekskluzivna prilika - serijal "Dosije Jarak" na platformi Voyo, od četvrtka 23. oktobra.

Balkansko podzemlje i dalje intrigira javnost, a jedan od retkih slučajeva koji privlači posebnu pažnju je priča o prvom Hrvatu koji je izručen Srbiji - čoveku koji je upao u mrežu organizovanog kriminala i koji je postao glavni akter najmračnijih zločina.

Radi se o Sretku Kaliniću zvanom Zver, jednom od najozloglašenijih plaćenih ubica, čije je ime sinonim za brutalnost i beskompromisnu moć. Kalinić je tokom rata u Hrvatskoj bio član paravojne jedinice "Knindže". Nakon rata, pridružio se Zemunskom klanu, gde je stekao reputaciju jednog od najokrutnijih članova, poznatog po hladnokrvnim likvidacijama. Njegovo ime povezivalo se sa najmanje 20 ubistava širom Balkana, uključujući i atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine. Zbog tih dela, Kalinić je u odsustvu osuđen na 40 godina zatvora.

Godine 2010, Kalinić je uhapšen u Zagrebu nakon sukoba sa Milošem Simovićem, takođe bivšim članom Zemunskog klana. Hrvatska je odlučila da ga izruči Srbiji, čime je postao prvi hrvatski državljanin koji je izručen drugoj državi. Ekstradicija je sprovedena u noći između 24. i 25. avgusta 2010. godine, kada je Kalinić avionom Vlade Srbije prebačen iz zagrebačkog zatvora u Beograd, pod strogim obezbeđenjem.

Ova priča je samo jedan primer intrigantnih događaja iz sveta organizovanog kriminala, kakve možete da pratite kroz serijal "Dosije Jarak". Sprovešće vas kroz najmračnije tajne kriminala, otkriće vam planove, strategije i psihološke profile ljudi koji su ostavili trag u istoriji regiona.

"Vrtim teme u glavi i jedino što mogu reći je, kojom god otvorili, nećemo pogrešiti. Biće to jedna regionalna vruća priča o Srećku Kaliniću zvanom Zver", izjavio je Andrija Jarak, koautor epizoda koje uskoro stižu na Voyo.

Pored priče o Zveri, sledeće epizode serijala istražuju i pljačku Nacionalne i univerzitetske biblioteke iz 1980-ih, za koju mnogi nisu ni znali. Koautor Dario Todorović ističe da je slaganje mozaika ove priče bilo izuzetno zahtevno. Trebalo je doći do podataka, "skinuti oblake prašine" s događaja i rekonstruisati psihološki profil lopova. Mladi režiser Karla Vidović preuzela je veliki deo režije i uradila to maestralno. Imaćete priliku da pogledate priču koja je drugačija, ali istovremeno pravi punokrvni "Dosije Jarak".

Serijal će vas dočekati i pričom o kriminalnoj mreži Zijada Turkovića, nemilosrdnog organizatora zločina u Sarajevu. Koautori serijala detaljno su obradili intrigante detalje kroz dve epizode i otkrili kako je funkcionisala organizacija i kako su kriminalci iz drugih zemalja lako poslovali i kretali se u Hrvatskoj, ali i širom regiona.

