Već jedanaest meseci traje društvena konfuzija u kojoj su istina i tačnost postale toliko ugrožene kategorije da je gotovo svaka priča najmanje izvedena dva puta – kroz pompeznu laž punu optužbi do otkrivanja prave strane.

Posle dramatičnih vesti da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta A. K. privedena, i to predstavljeno tako da ju je policija praktično kidnapovala, a zatim u policijskoj stanici maltretirala, tukla i stavljala joj kesu na glavu – otkriva se istina. Nije se desilo.

Prvo je slučaj demantovao ministar policije Ivica Dačić, a onda i sama studentkinja, koja je rekla da je njeno ime zloupotrebljeno i da je time izložena opasnosti.

Danas je održao konferenciju predsednik SNS Miloš Vučević, taksativno navodeći slučajeve fabrikovanih afera – od „zvučnog topa“ do lažnih vesti da je policija prebila mladića u Valjevu koji je podlegao povredama, pa do slučaja maltretiranja studentkinje.

Kako se fabrikuju lažne optužbe, zašto, a šta je istina?

Gosti Usijanja:

Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda

prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka

prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za međunarodnu saradnju