Asocijacija novinara Srbije (ANS) oglasila se povodom najave protesta ispred Informera.

"Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje najavu protesta ispred redakcije Informera, to je atentat na slobodu medija i otvoren poziv na linč novinara. 

Pozivamo Tužilaštvo i MUP da odmah zabrane skup, zaštite novinare i utvrde ko su nalogodavci i finansijeri ovog napada na medije.

Ćutanje institucija znači saučesništvo", poručeno je u saopštenju.

Blokaderi su najavili protest ispred Informera u subotu 18. oktobra.

