ZELENSKI U BELOJ KUĆI: DA LI TELEFONSKI RAZGOVOR TRAMPA I PUTINA ZAUSTAVLJA ISPORUKU AMERIČKIH RAKETA UKRAJINI?
Svet se okreće na političkoj karti brzinom tomahavk rakete! Nekoliko minuta telefonskog razgovora menja razarajuići tok rata!
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastaće se u danas sa predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući kako bi razgovarali o ugovorima o naoružanju i izgledima za mir. Donald Tramp je nedavno nagovestio da bi mogao da pristane na raniji zahtev Zelenskog da Kijev dobije oružje koje bi omogućilo delovanje duboko na teritoriju Rusije, međutim dan uoči sastanka Tramp je telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, nakon čega je objavio da će se sa šefom Kremlja sastati u mađarskoj prestonici Budimpešti u naredne dve nedelje. Moskva je prethodno upozorila Vašington da ne šalje rakete dugog dometa Kijevu i da bi to uticalo na eskalaciju sukoba i narušilo odnose između Amerike i Rusije.
Od početka sukoba 2022, Ukrajina je više puta tražila rakete dugog dometa i razmatrala udare na ruske gradove i ciljeve daleko od prve linije fronta.
Može li 'tomahavk' da promeni tok rata u Ukrajini i zašto ih Vašington već nije poslao Ukrajini?
Zašto je izabrana Budimpešta kao mesto održavanja drugog samita Trampa i Putina i koliko je realno očekivati uspeh?
Kakve konsekvence bi taj samit mogao imati za uloge SAD, Rusije i regionalnih aktera u rešavanju ukrajinske krize?
Kako Brisel posmatra ulogu Viktora Orbana u pregovorima izmedju SAD i Rusije?
Gosti "Usijanja":
Aleksandar M. Gajić Centar za društvenu stabilnost
Nenad Vuković predsednik Društva lobista Srbije
Slobodan Dimitrijevic Srpsko-ruski pokret
urednica i voditeljka: Jelena Pejović