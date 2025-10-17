Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastaće se u danas sa predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući kako bi razgovarali o ugovorima o naoružanju i izgledima za mir. Donald Tramp je nedavno nagovestio da bi mogao da pristane na raniji zahtev Zelenskog da Kijev dobije oružje koje bi omogućilo delovanje duboko na teritoriju Rusije, međutim dan uoči sastanka Tramp je telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, nakon čega je objavio da će se sa šefom Kremlja sastati u mađarskoj prestonici Budimpešti u naredne dve nedelje. Moskva je prethodno upozorila Vašington da ne šalje rakete dugog dometa Kijevu i da bi to uticalo na eskalaciju sukoba i narušilo odnose između Amerike i Rusije.