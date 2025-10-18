U svetu iza kulisa serija i filmova, gde opasne scene zauzimaju okvir ekrana, stoji jedna žena čija je tiha snaga jednako dramatična kao i same scene koje čini realnim. Ona nije zvezda ispred kamera, ali bez nje scena ne bi mogla da funkcioniše.

Ona je “duša” momenta kada pištolj mora da puca precizno, bez greške, bez nesigurnosti. Njena je dužnost da stvori red u haosu, da na setu svaka puška, svaki metak, svaki trenutak — bude u skladu sa pravilima i sa sigurnošću. Ona ne govori samo o filmskim oružjima, već i o zakonu, o ustanovama i o primeni propisa, o tome gde pravila ostaju samo na papiru, a gde postaju prepreka.