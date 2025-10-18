Slušaj vest

Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, je Zoran Panović, programski direktor Demostata. Panović smatra da klasična sociologija nije u potpunosti primenjiva na naše društvo i da Srbija ima jedinstvene obrasce ponašanja koji se stalno ponavljaju kroz istoriju, i to se ističe na samom početku emisije.

crveni karton Foto: Promo

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

• Robovanje analogijama i zarobljenost u prošlosti

• Sociologija smrti i sahrane kao ogledalo društva

• Mitovi, nulta tačka i iluzije političkih promena

• Politika bez vizije i stalna konfuzija

• Autoritarni mentalitet i moralna policija

• Terminološki haos i zloupotreba pojmova

• Regionalni stereotipi i pogrešna percepcija sveta.

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!