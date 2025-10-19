Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Primirje na Bliskom istoku potpisano, a zarobljenici se streljaju, svet prisustvuje još jednoj krvavoj iluziji

• Ucene, premlaćivanja, kilogrami droge - slika je nedelje za nama, crna hronika u svom "punom sjaju"

• U politici, na estradi, u svakoj firmi postoji mobing, zašto i do kada ćemo da ćutimo?