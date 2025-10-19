Slušaj vest

U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00 ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.

Gosti današnje emisije su Dušan Borković, najviši profesionalni automobilista na svetu, visok čak 207cm. Uz njega su i Dejan Tomašević, Marko Kešelj i Miki Mećava, kao gosti koje je on odlučio da pozove u emisiju.

Govoriće o tome da li je automobilizam potcenjen sport, genaralno o svojim profesionalnim uspesima, uz pokazivanje pehara i priču o njihovom istorijatu, ali i o privatnom životu. Kakav je otac, kako izgleda kada on ode u kafanu, ali i o najtežim trenucima kada mu je najveća podrška bila porodica, kao i o gubitku oca.

Dejan, Marko i Miki ispričaće kako su postali deo Dušanovog života, kao i neke od najzanimljivijih zajedničkih anegdota.