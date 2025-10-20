Vesti
SMRT GENERALA PAVKOVIĆA: Bio je osuđen na 22 godine, proveo je 20 godina u stranom zatvoru, umro je posle 22 dana od povratka u svoju zemlju
General Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu. Bio je osuđen na 22 godine zatvorske kazne, proveo je 20 godina u zatvoru, teško bolestan pušten je 28. septembra da se vrati u Srbiju radi lečenja. Posle 22 dana u svojoj otadžbini, general Pavković je preminuo. Mnogi ga vide kao heroja, neki ga nazivaju ratnim zločincom – Kakvo je sećanje na genrala Nebojšu Pavkovića i kako će ostati upamćen u istoriji?
Gosti Usijanja:
Darko Anđelković, borac sa Košara, udruženje "Vitezovi sa Košara"
Dragan Palibrk, advokat
Aleksandar Šešelj, potpredsednik Srpske radikalne stranke
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig