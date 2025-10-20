General Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu. Bio je osuđen na 22 godine zatvorske kazne, proveo je 20 godina u zatvoru, teško bolestan pušten je 28. septembra da se vrati u Srbiju radi lečenja. Posle 22 dana u svojoj otadžbini, general Pavković je preminuo. Mnogi ga vide kao heroja, neki ga nazivaju ratnim zločincom – Kakvo je sećanje na genrala Nebojšu Pavkovića i kako će ostati upamćen u istoriji?