S jedne strane bilo je pitanje trenutka kada će se desiti, a s druge strane nas je sve zateklo ranjavanje ispred Narodne skupštine. I sa jedne i sa druge strane je zastrašujuće.

Sedamdesetogodišnji muškarac došao je sa kantom benzina, pucao u čoveka od 57 godina koji se nalazio u šatoru na skupštinskom platou, a zatim zapalio šator. Kada su ga priveli, rekao je da „ne poznaje nikoga, da ga nerviraju šatori u centru grada i da je napad planirao s namerom da ga policija zbog toga ubije“.

Da li su podele otišle predaleko? Kako je moguće da ovaj strašan napad izaziva kod nekih sladostrašće i reči „Gori ćacilend, greje dušu“? Čime je motivisan napad i šta posle?

Gosti Usijanja:

Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Milan Antonijević, pravnik

Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku