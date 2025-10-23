Slušaj vest

Krv, strah i nemilosrdnost - tri reči koje najbolje opisuju Sretka Kalinića, poznatog kao Zver. Njegovo ime vekovima će ostati simbol brutalnosti i moći, a priče o njegovim zločinima i danas lede krv u žilama. Sada, decenijama kasnije, priča o jednom od najozloglašenijih balkanskih plaćenih ubica ponovo izlazi na svetlo dana - kroz istragu serijala "Dosije Jarak" na platformi Voyo, koja premijerno od danas donosi dve epizode posvećene najmračnijim detaljima Zemunskog klana.

Kalinić je rođen 1974. u Zadru, a odrastao u malom selu Bilišani. Od mladosti je bio okružen siromaštvom i opasnim sredinama, što ga je već u dvadesetim godinama uvelo u rat i susret sa svetom kriminala. Iako se pominje da je tada upoznao Milorada Ulemeka Legiju, njegov pravi ulazak u Zemunsku grupu počinje susretom sa vođama klana, Dušanom Spasojevićem Šiptarom i Miletom Lukovićem Kumom, dok je još radio kao drvoseča u Medveđi.

Brutalnost Zveri brzo je stvorila strahopoštovanje unutar klana. Kalinić nije birao mete. Od članova sopstvenog tima, preko otetih biznismena, do slučajnih prolaznika, svi su mogli da postanu žrtve njegovih nemilosrdnih ruku. Svedoci opisuju kako je mučio i ubijao elektrošokovima, kleštima i čekićem, a neka tela je rastapao u kiselini. Najpoznatiji slučaj je Milan Jurišić Jure, kojeg je, prema svedočenju Miloša Simovića, pripadnika Zemunskog klana, isekao na komade i od njega napravio gulaš za jednog od članova.

Zver je nadimak koji nije dobio slučajno. Članovi klana, ali i preživeli svedoci, tvrde da je mogao da ga kontroliše samo Šiptar, dok su svi ostali živeli u strahu. Kalinić je priznao 20 ubistava u Srbiji, Holandiji, Španiji i Hrvatskoj. Njegove metode bile su surove, ali i perfidno proračunate. Uživao je u kontroli koju je imao nad žrtvama, a oružje koje je birao, bilo je produžetak njegove nemilosrdne volje.

Serijal "Dosije Jarak" vodi gledaoce kroz najmračnije tajne Zemunskog klana. Otkrićete detalje o brutalnim ubistvima, mučenju, planiranju kriminalnih operacija i psihološkom profilu čoveka koji je postao simbol straha. Svaka epizoda donosi rekonstrukcije događaja, ekskluzivna svedočenja i dokaze koji do sada nisu bili dostupni javnosti, što će vas uvesti u samu srž kriminalnog podzemlja Balkana.

Dario Todorović, koautor epizoda, ističe koliko je složeno istraživanje omogućilo da se mozaik događaja konačno prikaže javnosti i da gledalac dobije celokupnu sliku zločina i dinamike klana.

"Naša istraživačka novinarka Marijana Čikić je odradila odličan posao u Srbiji", kaže Todorović.

Pored priče o Zveri, sledeće epizode serijala istražuju pljačku Nacionalne i univerzitetske biblioteke iz 1980-ih, za koju mnogi ne znaju i kriminalnu grupu Zijada Turkovića, koja je odgovorna za niz ubistava, transport droge preko više zemalja i organizovane pljačke u regionu.

Za sve koji žele da zavire u najmračnije tajne Balkana i razumeju kako je nastala priča o čoveku čija su dela zgrozila region, prva epizoda "Zver" već je dostupna na Voyo platformi. Druga epizoda stiže 30. oktobra, ekskluzivno na Voyo, koja omogućava gledanje bez reklama, u bilo kom trenutku i na više uređaja.

Voyo vam daje potpunu kontrolu nad sadržajem. Imate mogućnost da pauzirate, vratite scene i istražite sve detalje koje serijal otkriva. Neke priče su previše mračne da bi ostale zaboravljene, a "Dosije Jarak" ih vraća u svetlo. Ne da bi vas plašio, već da biste razumeli kako zlo nastaje, kakve tragove ostavlja i da kriminal nema samo jedno lice.