Dan nakon napada i ranjavanja pedesetsedmogodišnjeg M. A. i paljenja šatora ispred Narodne skupštine, otkriveni su novi detalji o napadaču V. A. (70). Reč je o bivšem pripadniku DB-a koji je poslednjih godina živeo u Rijeci, u Hrvatskoj. Posebno je privuklo pažnju javnosti to što se pojavila njegova fotografija na kojoj je sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem. Na šta ona ukazuje? Koji su motivi napada? Da li je napadač bio instruisan?