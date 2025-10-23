Vesti
ŠTA POKAZUJU NOVI DETALJI O NAPADAČU KOJI JE ZAPALIO ŠATOR ISPRED SKUPŠTINE I RANIO ČOVEKA?
Dan nakon napada i ranjavanja pedesetsedmogodišnjeg M. A. i paljenja šatora ispred Narodne skupštine, otkriveni su novi detalji o napadaču V. A. (70). Reč je o bivšem pripadniku DB-a koji je poslednjih godina živeo u Rijeci, u Hrvatskoj. Posebno je privuklo pažnju javnosti to što se pojavila njegova fotografija na kojoj je sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem. Na šta ona ukazuje? Koji su motivi napada? Da li je napadač bio instruisan?
Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji i stručnjak za bezbednost lica
Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu
Dragan Vujičić, novinar
Urednica i voditeljka: Silvija Slamnig