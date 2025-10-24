Jasni snimci i reči počinitelja nisu dovoljni da režiseri pravog društvenog haosa, blokada i urušavanja države poveruju da se u sredu zaista dogodio pokušaj ubistva i još jače destabilizacije društva. Rediznajniraju izjavu, analiziraju okolnosti iz mišije rupe trudeći se da pokažu da je vlast pokušala samu sebe da upuca i prikaže kao žrtvu.

Analiza samog incidenta mnogima je poslužila za medijsku manipulaciju i još jedan udarac na državne strukture.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su snimci pucnjave ispred Skupštine prikazani da bi ljudi shvatili šta se zaista dogodilo, jer bi se inače pričalo da su se dvojica nepismenih Ćacija potukli oko dnevnice.