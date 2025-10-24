IZ BLOKADERSKE RUBRIKE "NIJE SE DESILO": Poricanje terorističkog akta ispred Skupštine uvodi zemlju u bezumlje
Deo javnosti i političkih aktera je dotakao istorijski minimum zdrave svesti- moralno dno! Pokušaj ubistva čoveka i paljenje šatora doživljavaju kao režirani film u korist vlasti, podsmevaju se i komentarišu glumce navodnog incidenta.
Jasni snimci i reči počinitelja nisu dovoljni da režiseri pravog društvenog haosa, blokada i urušavanja države poveruju da se u sredu zaista dogodio pokušaj ubistva i još jače destabilizacije društva. Rediznajniraju izjavu, analiziraju okolnosti iz mišije rupe trudeći se da pokažu da je vlast pokušala samu sebe da upuca i prikaže kao žrtvu.
Analiza samog incidenta mnogima je poslužila za medijsku manipulaciju i još jedan udarac na državne strukture.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su snimci pucnjave ispred Skupštine prikazani da bi ljudi shvatili šta se zaista dogodilo, jer bi se inače pričalo da su se dvojica nepismenih Ćacija potukli oko dnevnice.
Ko pokušava da relativizuje nasilje i predstavi ga kao običan sukob oko dnevnica?
Može li se u atmosferi medijskih manipulacija i hibridnog rata uopšte sačuvati poverenje javnosti u institucije?
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, ne treba ništa
Veroljub Arsić, narodni poslanik
Srbislav Filipović, politički analitičar
urednik i voditelj: Jelena Pejović