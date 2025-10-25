Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Upucavanje i požar ispred srpskog parlamenta u srcu prestonice, koliko smo svi bezbedni?

• Ko su uhapšeni u poslednjoj velikoj akciji policije i da li je klan Džonija sa Vračara življi nego ikad?

• Za sedam minuta iz Luvra ukradena svetska baština, koji "ogranak" bande Pink Panter stoji iza spektakularne pljačke?