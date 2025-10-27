Ministar Stanković obilazi renovirani vrtić i istureno odeljenje OŠ na Paliluli

Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković obišao je danas u Glogonjskom Ritu rekonstruisan objekat vrtića "Lepušnica" Predškolske ustanove "Boško Buha“ i istureno odeljenje Osnovne škole "Olga Petrov“ gde je deci i učenicima poželeo prijatan boravak i uspešan rad u novim prostorijama i ocenio da su sada u ovom objektu obezbeđeni savremeni uslovi za vaspitanje i obrazovanje.

Obilazeći renovirani objekat, u prisustvu predsednice opštine Palilula Ivane Medić, Stanković je ukazao da je ovaj projekat dobar primer saradnje lokalne samouprave i društveno odgovorne kompanije.

- Ovo je dobar primer društvene odgovornosti, ali i angažovanosti lokalne samouprave da omogući jednake mogućnosti za učenje, igru i razvoj svakog deteta - rekao je ministar Stanković i pozvao i druge da se ugledaju na ovaj primer saradnje privrede i lokalne samouprave.

Renovirani objekat ima površinu od 352 metra kvadratna i u njemu se nalaze mešovita i jaslena vrtićka grupa, kao i moderno opremljene učionice, a obnovu objekta pomogla je Agroindustrijska korporacija Beograd AD Padinska skela.