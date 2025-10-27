PODGORIČKI USTANAK PROTIV TURAKA: Ko je kriv za niz incidenata - Turci ili sistem?
Nasilje na ulicama Crne Gore se nastavlja! U glavnom i najvećem crnogorskom gradu, gde živi čak jedna trećina ukupnog stanovnštva, bes i bunt prema Turcima poprima zabrinjavajuce razmere. Kada su u noći između subote i nedelje, državljani Turske i Azerbejdžana, za koje se sumnja da su pripadnici kriminalnih grupa i koji su bili predmet kriminalističke obrade, napali nožem i povredili Podgoričanina M.J pokrenut je niz događaja koji nameću pitanje ko je krv za ugroženu bezbednost na ulicama?
Crnogorci u ovoj situaciji kao da koordinisano reaguju sa obe strane zakona. Dok funkcioneri donose restriktivne odluke po pitanju viznog režima, građani na ulicama razbijaju lokale i pogrdnim skandiranjem poručuju državljanima Turske da više nisu dobrodošli.
Koje su reakcije lokalne policije i vlasti, uključujući broj privođenja, deportacija i eventualne mere koje je najavio premijer Milojko Spajić?
Kakav je diplomatski i međunarodni kontekst, na koji način se uključila Ankara i kakvi su rizici po bilateralne odnose između država?
Zašto u crnogorskom javnom diskursu postaje “lakše” i “popularnije” optužiti Vučića za skoro sve, umesto da se adresiraju lokalni problemi i odgovornosti?
gosti "Usijanja":
Predrag Savić, advokat
Predrag Marković, istoričar
Jahja Fehratović, politički analitičar
Dražen Živković, glavni odgovorni urednik TV PRVA Crna Gora, osnivač portala BORBA
urednik i voditelj: Jelena Pejović