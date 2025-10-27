Nasilje na ulicama Crne Gore se nastavlja! U glavnom i najvećem crnogorskom gradu, gde živi čak jedna trećina ukupnog stanovnštva, bes i bunt prema Turcima poprima zabrinjavajuce razmere. Kada su u noći između subote i nedelje, državljani Turske i Azerbejdžana, za koje se sumnja da su pripadnici kriminalnih grupa i koji su bili predmet kriminalističke obrade, napali nožem i povredili Podgoričanina M.J pokrenut je niz događaja koji nameću pitanje ko je krv za ugroženu bezbednost na ulicama?

Crnogorci u ovoj situaciji kao da koordinisano reaguju sa obe strane zakona. Dok funkcioneri donose restriktivne odluke po pitanju viznog režima, građani na ulicama razbijaju lokale i pogrdnim skandiranjem poručuju državljanima Turske da više nisu dobrodošli.