Slušaj vest

Da li ste znali da svet danas ne ratuje samo zbog nafte već i zbog minerala koji se golim okom jedva vide? Retki minerali, skriveni u zemlji od Kine do Afrike, postali su srce svake tehnologije od pametnih telefona, električnih automobila, pa sve do najsavremenijeg oružja.

Njih ima malo, ali bez njih staje sve. Kina danas kontroliše gotovo ceo lanac snabdevanja, dok Zapad panično traži način da se oslobodi te zavisnosti. Zbog toga SAD i Japan potpisuju nove sporazume, a svet ponovo ulazi u tiho, ekonomsko, ali i strateško nadmetanje.

Da li su retki metali novo oružje globalne politike? Da li će svet ući u nove sukobe zbog njihovih nalazišta? I ima li Srbija mesto u toj igri moći ili ćemo ostati samo posmatrači?

Koje su najvažnije zemlje i kompanije u lancu proizvodnje i prerade retkih metala i da li je vremenska prednost već izgubljena?

U kojoj meri sporazumi između SAD i Japana menjaju geopolitičku ravnotežu i da li će Kina izgubiti svoj položaj ili ga samo promeniti?

Kakve prilike i rizike donosi ovo Srbiji i regionu: da li možemo da budemo tek potrošači ili da razvijamo sopstvenu industriju i poziciju?

gosti "Usijanja":

Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku

Branimir Đokić, spoljnopoliticki analiticar

dr Neven Cveticanin, predsednik Foruma za stratešku analizu