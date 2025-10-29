Najnovije istraživanje agencije Ipsos, u koje je Kurir imao uvid, pokazuje da vlast u Srbiji na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i dalje ima ogromno i najveće poverenje građana.

Da se parlamentarni izbori u Srbiji održavaju u nedelju 2. novembra, lista na kojoj su predsednik Vučić i SNS, osvojila bi 49,1 odsto glasova, dok bi takozvana studentska lista, dobila 9,2 odsto podrške građana. Ipsos ukazuje na to da bi cenzus od 3 odsto prešli SPS Ivice Dačića sa 4,7 odsto glasova, Demokratska stranka sa 4,4 odsto, Mi snaga naroda prof. dr Branimira Nestorovića sa 3,4 odsto, Nova DSS Miloša Jovanovića sa 3,1 odsto, a ispod cenuza bi bili SSP Dragana Đilasa sa 2,3 procenta, Zeleno levi front Radomira Lazovića 1,4 procenta, PSG Pavla Grbovića 1 odsto i Srce Zdravka Ponoša i Narodni pokret Srbije Miroslava Aleksića po 1 odsto glasova.