PROTESTI U CRNOJ GORI, UBISTVO U SLOVENIJI: DA LI DEMOGRAFSKE PROMENE MENJAJU LICE BALKANA? – u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16h
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
U današnjoj emisiji biće postavljeno nekoliko ključnih pitanja u vezi sa činjenicom da dolazi do promene demografske strukture stanovnišva Balkana, a u fokusu će biti nemili događaji u Crnoj Gori i Sloveniji.
Gosti su:
Dejan Lučić - publicista
Predrag Savić - advokat
Pavle Bihali - osnivač pokreta "Levijatan"
Vladan Glišić - advokat i analitičar
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00h na Kurir televiziji!