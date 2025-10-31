Gradski odbornik i jedan od ekstremnijih blokadera Miša Bačulov uhapšen je nakon što je otkriven potpuno apsurdan, ali izuzetno opasan plan koji je spremao. Sve to dokazuju video snimci. Bačulov je nameravao da inscenira sopstveno trovanje, a da za to optuži vlast! Planirao je da popije malu dozu toksina ricin koji bi mu izazvao sve simpotme trovanja, od grčeva, mučnine, krvarenja, prekida disanja, pa čak i završetka na respiratoru.

Na snimku se dogovara sa jednim medicinskim radnikom kako da nabave otrov i da izvede samotrovanje, i u jednom trenutku se raspituje za veštačku komu i izgovara rečinicu:“Ja hoću da ispadne kao da su me otrovali, ali da preživim“. Policija je uhapsila i njegovog pomagača D.C. U Usijanju komentarišemo ova otkrića – S kojim ciljem je ovo hteo da uradi i šta bi inscenirano trovanje trebalo da izazove? Da li je instruisan? Da li će sva poslednja otkrića demistifikovati namere koje su najekstremniji imali za 1. novembar?