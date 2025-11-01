Slušaj vest

Gost večerašnje emisije je Vladan Vlajković, bivši pripadnik Vojske Jugoslavije.

U večerašnjoj emisiji govorimo o jednom od najzagonetnijih poglavlja novije srpske istorije.

Priča koja je uzdrmala vojni i politički vrh zemlje — slučaj koji je otvorio pitanje poverenja, odanosti i granice između patriotizma i izdaje.

Špijunska afera koja je, po mnogima, zauvek promenila način na koji Srbija gleda na sopstvenu bezbednost - ko je, zapravo, posmatrao, a ko je bio posmatran?

I gde se danas nalaze oni koji su se našli u središtu najveće špijunske afere u modernoj Srbiji?

Večeras o svemu govori čovek koji je bio u samom epicentru te priče, trećeoptuženi i osuđeni za odavanje državne tajne, Vladan Vlajković, bivši pripadnik Vojske Jugoslavije.