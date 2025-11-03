Slušaj vest

Dve Srbije, dva viđenja pravde i Ustava, jedna majka, jedan poslanik - isti štrajk glađu, jedan narod, šesnaest žrtava, jedan metak za nesitomišljenika, dvanaest meseci i 2 dana od tragedije koja je promenila viđenje bezbednosti zemlje.

Da li je napravljena materijalna greška ako kažemo 'dve Srbije'? Da li je razdor kulminirao do granica podele u vidu metalne ograde, policijskog kordona i pokušaja paljenja živih ljudi u šatorima sa druge strane?

Šta je druga strana? Ko je na jednoj, a ko na suprotnoj strani? Ko je napadnut, ko se branio?

Pitanja je mnogo, odgovor još uvek nije dat. Činjenica je da se jedan narod međusobno sukobio kroz vatru, bol, vređanje i pogrešno tumačenje istine.

Da li smo kao društvo u stanju da otvorimo dijalog ili tonemo dublje u krizu iz koje ne postoji izlaz?

Da li je metak u nedužnog čoveka ili pokušaj lažiranja trovanja početak konačnog obračuna?

U slučaju ispunjenja zahteva blokadera i raspisivanja izbora da li će na političku pozornicu stupiti odgovorna lica za pokušaj izazivanja haosa na ulicama? Kada ćemo videti lica i političku agendu da bi shodno tome doneli odluku?

Blokaderi koji su se okupili sinoć ispred Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, došli su naoružani bokserima, noževima, bakljama, spremni da daju podršku jednoj majci ili da zapale žive ljude?

Od koga ćemo dobiti odgovor?

Gosti 'Usijanja':

Nebojsa Obrknežev

Perko Matović

Milovan Drecun