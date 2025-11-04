Vesti
SKANDALOZNA TVRDNJA U HRVATSKOM SABORU: JASENOVAC JE BIO „RADNI LOGOR NA DOBROM GLASU“! KO POKUŠAVA DA OPERE KRVAVE RUKE ISTORIJE?
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
O tvrdnji iznetoj u hrvatskom Saboru kojom se kaže da je Jasenovac bio “radni logor na dobrom glasu”- o njenom značenju, širem kontekstu, kao i porukama koje šalje ovakva tvrdnja, u današnjoj emisiji, voditeljka razgovara sa gostima.
Gosti su:
prof. dr Vojislav Šešelj - predsednik Srpske radikalne stranke
Ljuban Karan - penzionisani obaveštajac KOS
Miloje Pršić - istoričar
Sreten Egerić - pukovnik u penziji
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!