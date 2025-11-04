Slušaj vest

Iako nam ponekad deluje da je put ka Evropskoj uniji popločan saopštenjima i deklaracijama, koje nam se neretko ne dopadaju, činjenica je da je u najizazOvnijim geopolitičkim mometima,kada čitav svet u miligramima meri i najmanje odluke, Srbija hrabro korača ka jedinstvu Evrope i usaglašavanju svoje politike sa svim vrednostima na kojima počiva stari kontinetnt.

Evropa kao kolevka demokratije, nauke i tehnologije pokušavajući da se oslobodi ruskog gasa prošla je kroz najrazličitije faze medjusobne neusaglašenosti. Rat u Ukrajini promenio je pogled na jedinstvo evropskih zemalja. Različiti paketi sankicija različito su primenjivani od države do države.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Briselu, gde učestvuje na Samitu o proširenju Evropske unije u organizaciji Juronjuza. Ovaj skup predstavlja inicijativu da se pojačaju glasovi zemalja kandidata u trenutku kada je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ponovo pokrenula proces, rebrendirajući proširenje kao "ponovno ujedinjenje Evrope". Samit će pružiti jedinstvenu platformu liderima zemalja kandidata da iznesu svoje stavove o putu proširenja, pri čemu će svaki lider doneti svoj uvid u to kako se proširenje doživljava iz stanovišta njihove zemlje i šta će put koji je pred nama doneti.

Kako Srbija vidi svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji u kontekstu trenutnih geopolitičkih izazova?

Na koji način je rat u Ukrajini uticao na jedinstvo evropskih zemalja i primenu sankcija prema Rusiji?

Koji je značaj Samita o proširenju EU u Briselu i kako Srbija doprinosi toj inicijativi?

gosti "Usijanja":

Vladimir Kljajić, politikolog

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku

uednica i voditeljka: