Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Interstelarni objekat nazvan 3I Atlas trenutno prolazi kroz naš Sunčev sistem. Ovaj objekat je masivan i kreće se neverovatno velikim brzinama. Njegova jedinstvena svojstva, uključujući ogroman komu bogatu ugljen-dioksidom i njegovo retrogradno kretanje, sugerišu da bi mogao imati značajne elektromagnetske interakcije unutar Sunčevog sistema.

O svemu ovome, u današnjoj emisiji, voditeljka razgovara sa svojim gostima.

Gosti su:

Goran Marjanović - inženjer elektronetnike i naučnik

prof. dr Sanja Klisarić - istraživač i književnik

Velibor Vukašinović - pilot

Dragan Pjević - tumač Kremanskog proročanstva