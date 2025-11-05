Na Trgu Nikole Pašića ispred Narodne skupštine Srbije okupio se veliki broj građana kako bi dočekali Srbe sa Kosova i Metohije koji osam dana pešače iz južne srpske pokrajine. Predsednik Aleksandar Vučić je pozvao sve učesnke na mir i na zajedništvo, na prekid štrajka glađu, a neistomišljenike na razgovor i pristojan dijalog. Situacija je ipak dosta tenzična, a Trg Nikole Pašića je mesto na kom svako traži svoju pravdu.