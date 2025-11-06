Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani na prvoj konferenciji za novinare posle istorijske izborne pobede, rekao je da će njegova administracija „stati u odbranu grada“ protiv predsednika SAD Donalda Trampa.

Mamdani je rekao da mu izborni rezultat daje mandat za „ambiciozne politike pristupačnosti“, sa ciljem da „najskuplji grad u SAD postane grad koji ljudi mogu sebi da priušte“.

On je najavio povećanje poreza za „najbogatijih 1% Njujorčana“, uključujući fiksni porez od 2% za sve koji zarađuju više od milion dolara godišnje. Takođe planira da poveća stopu poreza na dobit preduzeća na 11,5%, što je isto kao i najviša stopa u susednom Nju Džerziju. Kaže da bi se time prikupilo oko 9 milijardi dolara. Na pitanje da li bi ovo proteralo poslodavce iz grada, Mamdani je odgovorio da su radnici već primorani da odu zbog preteranih troškova života, posebno troškova brige o deci, što kompanijama otežava zadržavanje talenata.

O svemu ovome, u današnjoj emisiji, voditeljka razgovara sa svojim gostima.

Gosti su:

prof. dr Dragan Petrović - naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu

Nenad Bumbić - ekonomista i analitičar

Stevan Ignjatović - pilot u penziji

Duško Vukajlović - novinar