Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani na prvoj konferenciji za novinare posle istorijske izborne pobede, rekao je da će njegova administracija „stati u odbranu grada“ protiv predsednika SAD Donalda Trampa.
Mamdani je rekao da mu izborni rezultat daje mandat za „ambiciozne politike pristupačnosti“, sa ciljem da „najskuplji grad u SAD postane grad koji ljudi mogu sebi da priušte“.
On je najavio povećanje poreza za „najbogatijih 1% Njujorčana“, uključujući fiksni porez od 2% za sve koji zarađuju više od milion dolara godišnje. Takođe planira da poveća stopu poreza na dobit preduzeća na 11,5%, što je isto kao i najviša stopa u susednom Nju Džerziju. Kaže da bi se time prikupilo oko 9 milijardi dolara. Na pitanje da li bi ovo proteralo poslodavce iz grada, Mamdani je odgovorio da su radnici već primorani da odu zbog preteranih troškova života, posebno troškova brige o deci, što kompanijama otežava zadržavanje talenata.
