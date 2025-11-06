Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao pod nadstrešnicom, štrajkuje glađu peti dan. I narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić štrajkuje glađu uz podršku vojnih veterana. Oni su na nekoliko desetina metara razdaljine ispred Narodne skupštine Srbije. I svako traži pravdu i ima sopstvenu dobru nameru. Kako vreme odmiče, dobre namere nagriza netrpeljivost, a povređena osećanja prelaze u usijane glave. Reči se sve manje biraju, a krivci se nalaze u svima. Sve to je dovelo do rečenice: „Ako ne smanjite muziku u Ćacilendu, a Komunalna policija ne radi svoj posao, pozvaću narod Srbije, ako treba na nasilje - na nasilje, da se naoružamo i mi da sklonimo ovo”. I ovo možda još više boli i brine jer je, za uživo program N1, ovo izgovorila žena koja je tragično izgubila sina - Dijana Hrka. Pitanja je bezbroj – od toga da li mora da bude pojačana muzika do toga kako se sme ići na nasilje? Dokle idu zloupotrebe u političke svrhe?