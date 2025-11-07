Švajcarska kompanija Gunvor povlači svoju ponudu za kupovinu međunarodnih poslova ruskog naftnog giganta Lukoila. Sjedinjene Američke Države poručuju da nikada neće odobriti taj posao "pijunima Kremlja". Šta to znači za Srbiju? Ako je dogovor oko prodaje Lukoila švajcarskom gigantu značio olakšanje za naftno tržište i našu zemlju u kojoj Lukoil poseduje oko 115 pumpi, današnje vesti su energetsko tržište gurnule u još veću neizvesnot. Do kada? Predsednik SAD Donald Tramp je bio jasan:„Sve dok predsednik Vladimir Putin nastavlja besmislena ubistva, Kremljov pijun Gunvor nikada neće dobiti licencu da posluje i zarađuje“.

Da li je ovo dovoljno jak pritisak da Putin razmišljati o kraju rata? Da li je naš izlaz iz energetske krize moguć samo ukoliko se rat na ukrajinskom frontu okonča i da li će Srbija uspeti da održi dobre odnose sa Rusijom, ali i da zadovolji američke interese i ostane na evropskom putu?