NOVI TALAS NASILJA NAD SRBIMA U HRVATSKOJ! KO RASPIRUJE MRŽNJU I DA LI NAM PRETI SUKOB? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Novi talas antisrpske histerije zapljusnuo je Hrvatsku i izazvao ogromnu zabrinutost tamošnje srpske zajednice. Pokušaj pedesetak maskiranih muškaraca da u petak veče, uz ustaške povike, upadnu u Srpski kulturni centar u Zagrebu nije usamljen incident, jer su ekstremisti to već izveli u ponedeljak u Splitu i nasilno prekinuli manifestaciju Dani srpske kulture, a sve su pratili grafiti u gradu - "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", ali i pretnje smrću poslaniku i predsedniku SDSS, Miloradu Pupovcu.
O svemu ovome, u današnjoj emisiji, voditeljka razgovara sa svojim gostima.
Gosti su:
• Dragoslav Bokan - predsednik Instituta za nacionalnu strategiju
• dr Rajko Petrović - naučni saradnik Instituta za evropske studije
• Miloje Pršić – istoričar
• Savo Štrbac - predsednik centra "Veritas"
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!