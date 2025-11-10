Novi talas antisrpske histerije zapljusnuo je Hrvatsku i izazvao ogromnu zabrinutost tamošnje srpske zajednice. Pokušaj pedesetak maskiranih muškaraca da u petak veče, uz ustaške povike, upadnu u Srpski kulturni centar u Zagrebu nije usamljen incident, jer su ekstremisti to već izveli u ponedeljak u Splitu i nasilno prekinuli manifestaciju Dani srpske kulture, a sve su pratili grafiti u gradu - "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", ali i pretnje smrću poslaniku i predsedniku SDSS, Miloradu Pupovcu.

O svemu ovome, u današnjoj emisiji, voditeljka razgovara sa svojim gostima.