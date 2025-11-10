Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom i zamolio majku stradalog Stefana u padu nadstrešnice Dijanu Hrku i narodnog poslanika Uglješu Mrdića da prekinu štrajk glađu. Majka Dijana Hrka je odbila poziv Vučića da dođe na razgovor u predsedništvo ističući da fokus treba da bude na topovskom udaru koji je jutros upućen ka njenom šatoru. Prema navodima na Instagramu, topovski udar bačen je u 6.40, a uz tu informaciju objavila je i fotografije na kojima se vidi dim u delu Pionirskog parka.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić posle 11 dana štrajka glađu prevezen u Urgentni centar pošto je, kako je rekao, jutros došlo do drastičnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Lončar je apelovao i na Dijanu Hrku, da prekine štrajk glađu, upozaravajući da je prošlo dovoljno dana nakon čega joj preti opasnost od naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Štrajk gladju započeo je i autoprevoznik Milomir Jaćimović, sa njim je štrajk započeo i njegov sin. Jaćimović ima dva zahteva, koji su, kako kaže jednostavni - da mu se vrate autobusi i da se ponište kazne koje su mu, kako je rekao, bespravno pisane, odnosno "van zakona".

GOSTI "Usijanja":

Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost

dr Rajko Petrović, politikolog na Institutu za evropske studije