Tokom dvanaest meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu Studentski pokret bio je prepoznat kao vodeći autoritet građana u blokadi. Organizovali su proteste ispred državnih institucija, noćna dežurstva, ulične tribine i blokade saobraćajnica. Nakon mirnog komemorativnog skupa 1. novembra u Novom Sadu u svom govoru majka stradalog Stefana Hrke - Dijana Hrka najavljuje štrajk glađu i ograđuje se od studenta.

Dijanin štrajk glađu izaziva emotivni odjek i menja dinamiku na protestima. Dok deo javnosti vidi u njoj simbol hrabrosti i borbe, drugi vide emotivnu manipulaciju, a studenti su zabrinuti zbog mogućeg skretanja fokusa i zloupotrebe.

Neki od studentskih zborova izrazili su strah zbog nekoliko stvari koje se dovode u vezu sa Dijanom Hrkom. Navodi se da je ne osuđuju zbog bola i gubitka, već zbog političkih ambicija i manipulacije tog bola.

Gde stoji centar autoriteta građana u blokadi?

Da li razdor između studenata i Dijane Hrke pokazuje kako protesti bez jasne strukture lako prelaze iz građanske inicijative u lični obračun i medijski spektakl?

Može li se pojavljivanje “kulta ličnosti” unutar protesta tumačiti kao pokušaj da se emocijama zameni dijalog i oslabi institucionalni poredak?