Večeras se nalazimo u trenutku kada studenski pokret i nova lista stoje pred velikim iskušenjem, ne samo zbog sopstvene legitimnosti i programa, nego i zbog toga kako će biti prihvaćeni u političkom prostoru. Sa jedne strane, vidimo grupu mladih koji žele da izađu iz okvira party-politike i ponude drugačiji model angažmana. Sa druge strane stoje tradicionalne opozicione partije bez realne moći da mobilišu birače. I dok studenti naglašavaju vraćanje države građanima javnost se odnosi sa sumnjom prema “nepoznatim imenima” i “spontanim pokretima”. U toj koliziji pokreta entuzijazma i institucionalnog iskustva leži mogućnost ali i rizik. Ono što ostaje jeste da li njihova lista ima jasan program, kako će biti organizovani kandidati i ko stoji iza svega?