Savezna vlada SAD-a je ušla u tzv. “shutdown” ili prekid finansiranja 1. oktobra 2025. godine, jer Kongres nije usvojio potrebne zakone o budžetu da bi funkcije države bile u potpunosti finansirane. Oko 1,4 miliona federalnih službenika bilo je u proteklom periodu na neplaćenom odsustvu ili su radili bez plate. Sporna je bila i nesaglasnost oko produžetka poreskih kredita i subvencija u okviru Obamacare-a zdravrstvenog osiguranje koje su tražile demokrate, dok su republikanci predlagali finansiranje bez tih dodataka.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je kratkoročni zakon kojim se ponovo pokreće funkcionisanje vlade. U obraćanju iz Ovalnog kabineta Tramp je rekao da će Vlada sada "nastaviti normalno delovanje" nakon što je "ljudima naneta tako velika šteta" zbog blokade koja je trajala 43 dana.

U međuvremenu Venecuela šalje odgovor na Trampove ofanzive protiv droge. Ministarstvo odbrane Venecuele najavilo je pokretanje masovnih vojnih vežbi širom zemlje, u koje je, prema izveštajima, uključeno oko 200.000 pripadnika vojske, kao odgovor na sve veću prisutnost američkih vojnih snaga u regionu. Američki nuklearni nosač aviona "USS Džerald Ford", najveći na svetu i najnapredniji u američkoj mornarici, ušao je juče u oblast Kariba i Latinske Amerike.