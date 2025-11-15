Slušaj vest

Emisija “Sa Žikom po Srbiji”, danas vas vodi u malo selo Goračići, u opštini Lučani.

Ušuškano u Dragačevu, selo Goračići koje broji oko hiljadu stanovnika po mnogo čemu je posebno. U njemu se nalazi najstarija crkva ovog kraja, a po narodnom predanju, tu su ostale stope Svetog Save, koje su još od davnina primetili meštani. Ti tragovi u kamenu za njih su svetinja, a svetom nazivaju i vodu koja izvire u neposrednoj blizini.

Naša ekipa prisustvovala je manifestaciji Miholjski susreti sela i uživala u pesmi i igri pevačkih grupa i kulturno-umetničkih društava, a prisustvovali smo i promociji knjige o crkvi u Goračićima i njenim parohijanima. Žene ovog kraja priredile su nam izložbu domaćih proizvoda i hrane, koje su bile praznik za oči i dušu.