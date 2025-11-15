Slušaj vest

Gost večerašnje emisije je Ljubiša Diković, ratni komandant herojske 37. Motorizovane brigade.

U vremenima kada se čast nosila na uniformi, a ljubav prema otadžbini branila delima, delovao je vojnik koji je verovao da zakletva nije samo reč, već obećanje dato narodu.

Od ratišta do komandnog mesta, njegovo ime pratilo je poštovanje saboraca i tiha zahvalnost onih koji su znali koliko je teško braniti mir.

Vojska koju je vodio bila je simbol discipline, hrabrosti i dostojanstva — vojska koja nikada nije zaboravila svoje korene.

U godinama iskušenja pokazao je da čelik vojnika nije samo u oružju, već i u karakteru.

Govorio je da fašizam može biti poražen, ali da zlo nikada ne nestaje, ako mu se ćuti.

Govorio je da će se ponovo stvoriti uslovi da srpski vojnik vrati na Kosovo, ne iz osvete, već iz prava i časti.

Večeras, u emisiji Neispričano, donosimo priču o vojniku, komandantu, čoveku koji je čitav svoj život posvetio odbrani zemlje i vojske koju voli - general Ljubiša Diković, ratni komandant herojske 37. Motorizovane brigade.