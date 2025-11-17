Slušaj vest

Nafta i gas nisu samo energenti, oni su sredstvo moći, uticaja i strateške zavisnosti. Države koje poseduju velike rezerve koriste energiju kao političku polugu, kontrolišu tokove snabdevanja i oblikuju diplomatiju. Energetski koridori postaju novo poprište sukoba, a globalne tenzije često počinju onog trenutka kada se ugrozi snabdevanje naftom i gasom.

U takvom svetu, Srbija se nalazi u jednoj od najkompleksnijih energetskih situacija u svojoj novijoj istoriji. Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema NIS-u stupile su na snagu 9. oktobra, a u subotu je stigla jasna i nedvosmislena poruka: mora doći do trajnog izlaska Ruske Federacije iz vlasništva NIS-a. Od 9. oktobra Srbija nije dobila ni kap nafte iz Jadranskog naftovoda, Hrvatska je sat vremena pre uvođenja sankcija privremeno obustavila dotok nafte, pokazujući koliko je snabdevanje osetljivo i koliko se brzo može prekinuti. Operativne rezerve su povećane za 30 procenata, ali taj manevar samo kupuje vreme.

Pred Srbijom je težak izbor: ubrzati transakciju sa ruskom stranom, ponuditi bolju cenu ako se ruskim partnerima trenutno rešenje ne dopada ili pronaći potpuno novi finansijski aranžman. Kako se ističe „mi nismo ruski izbor, neki drugi su ruski izbor“, i zato Srbija mora da pregovara sa svim potencijalnim finansijerima, uključujući i evropske. Ako se ne pronađe rešenje, država će biti prinuđena da ponudi višu cenu za otkup ruskog udela, a kako zvaničnici poručuju, situacija već sada zahteva „specijalnu operaciju“, ekonomsku i političku, da bi se izbegla konfiskacija ili nacionalizacija. „Ne želimo nikome ništa da otmemo, oni imaju pravo da odlučuju, ali mi imamo pravo da živimo“, poruka je iz vrha države.

Odluka o sudbini NIS-a mora biti doneta u narednih sedam dana. Podseća se i da su druge zemlje u regionu, Bugarska i Rumunija, već preuzele upravljanje svojim energetskim kompanijama u sličnim kriznim okolnostima.

Istovremeno, država poručuje da neće lagati građane da rafinerija ne staje zbog nestašice već zbog planiranog remonta. Vojska trenutno ima količine dizela uporedive sa NIS-ovim rezervama, ipak postoje rezerve „u danima“ koje nisu operativne, što znači da se troši vreme koje Srbija nema na pretek. Uz sve to, stiže i poruka lokalnim samoupravama: Vrbas, Jagodina i Beograd moraju da počnu da izmiruju dugovanja toplanama. Energetski sektor više ne trpi kašnjenja. A direktor „Srbijagasa“ dobio je direktan zadatak da posle pet godina zastoja završi gasifikaciju Valjeva, Aleksandrovca i Tutina, kao i deonicu od Leskovca do Vranja, kako bi Srbija obezbedila interkonektor sa Severnom Makedonijom i time otvorila put sigurnijem snabdevanju gasom u budućnosti.

I zato večeras postavljamo tri ključna pitanja:

Kako je NIS postao geopolitička tačka pritiska?

Šta zapravo stoji iza zahteva Vašingtona i odgovora Moskve?

I najvažnije: može li Srbija, zarobljena između energetskih interesa velikih sila, pronaći izlaz?

gosti "Usijanja":

Aleksandar Kovačević, stručnjak za energetiku

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Ibro Ibrahimovic, savetnik potpredsednika Vlade