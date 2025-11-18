Slušaj vest

Tužna slika potomaka slavnih vojvoda i serdara. Tužan prikaz onog što je ostalo od Crne Gore.

Uprkos ratničkoj istoriji, čojstvu i junaštvu o kome se vekovima govorilo i pisalo, potomci Janka Vukotića, Baja Pivljanina i Marka Miljanova sveli su se na šaku jada i jeftinih besednika poput Sekule Drljevica. Pa tako neslavni potomci slavnih predaka uputiše molbu za oprost Hrvatskoj za bombardovanje Dubrovnika i dobiše jasan odgovor u sred Podgorice: NEMA OPROSTA!

Nisu mogli na sopstvenom stadionu da skaču jer su ipak delom pravoslavci, ali nisu ni smeli da kao država odgovore na provokacije i vredjanje Srba jer bi to moglo da im ugrozi put ka EU.

Sagnuli su glavu i zaćutali da Hrvatima bude lakše da ih još udaraju po ušima kad već Srbe ne mogu maljem u glavu kao što su mogli 1941. u Jasenovcu, Jadovnu, Hercegovini i 1991. u logoru Lora.

Ostaje samo jedno pitanje: čega se Crnogorci još moraju odreći - imena, vere, predaka ili će vila sa Lovćena ponovo morati uzalud da kliče?

Gosti 'Usijanja':

Milan Knežević lider Demokratske narodne partije u Crnoj Gori

Savo Štrbac predsednik centra "Veritas'

Perko Matović predsednik Centra za nacionalnu politiku

dr Rajko Petrović politikolog