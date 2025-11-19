Slušaj vest

Posle višemesečne neizvesnosti i niza loših vesti, konačno se nazire rešenje za Naftnu industriju Srbije.

Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u, odnosno svojih 56,15 odsto. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da se pregovori prate, ne na dnevnom nivou, već na satnom.

- Razlog zbog kojeg još uvek nismo izašli u javnost koja je treća strana je zato što su to poslovni razgovori ozbiljnih kompanija i dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča, ali od javnosti se ništa ne krije – poručila je ministarka.

Najvažnije je da rafinerija nastavi sa radom i da što pre obezbedi novi dotok sirove nafte iz Janafa.

Da li ovo ukazuje na rešenje za NIS? Ko može biti kupac? Šta znači odluka o podeli Srbijagasa na dva preduzeća?

Gosti Usijanja:

Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije

Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu