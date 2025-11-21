Ruska strana kaže da je Kijevu bolje da pregovara odmah, EU se ne slaže sa svim tačkama plana, Volodimir Zelenski tvrdi da je ovo jedan od najtežih trenutaka u ukrajinskoj istoriji.

„Upravo sad Ukrajina će možda morati da napravi izuzetno težak izbor: Ili gubitak dostojanstva, ili rizik od gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 tačaka ili izuzetno oštra, najsurovija zima. Život bez slobode, dostojanstva i pravde i prinuda da verujemo nekome ko nas je već dva puta napao. Čeka se naš odgovor”, poručio je Zelenski svom narodu. Šta može biti odgovor? Da li su se Putin i Tramp već dogovorili? Sme li Zelenski da kaže “ne”, koliki uticaj imaju evropski lideri? Da li se bliži kraj rata u Ukrajini?